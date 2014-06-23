В петербургских автобусах появились специальные места для многодетных отцов

Здесь они смогут, наконец-то, отдохнуть и выспаться.

В петербургских автобусах появились необычные места. Как правило, в общественном транспорте можно увидеть специальные места для пожилых людей, инвалидов и пассажиров с детьми. Теперь есть сидения, предназначенные исключительно для многодетных отцов. Их можно встретить на маршрутах автобусов №98, 174 и в маршрутках К-76, К-93, К-114, К-169, К-226. Здесь они смогут, наконец-то, отдохнуть и выспаться.

Эта акция была запущена телеканалом ТНТ в преддверии выхода второго сезона сериала "Триада". Премьера состоится 7 июня в 21:00.

В первом сезоне главный герой сериала Толик узнал, что от него беременны сразу три женщины. Во втором сезоне они одновременно рожают. Теперь у Толика сразу четыре дочки.

Главные роли исполнили Борис Дергачев, Любовь Аксенова, Дарья Мороз и Настя Калашникова. Режиссером второго сезона стала Радда Новикова, ранее работавшая с креативным продюсером Дарьей Грацевич над сериалом "Интерны".

Ранее мы писали, что на ТНТ спустя три года возвращается сериал "Света с того света".

Фото: пресс-служба ТНТ