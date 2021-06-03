На ТНТ спустя три года возвращается сериал "Света с того света"

Премьера второго сезона состоится 15 июня.

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер второго сезона комедийного сериала "Света с того света". Сериал вернется на экраны 15 июня – спустя три года после выхода второго сезона.

Первый сезон ленты про мошенницу-экстрасенса вышел на экраны в 2018 году. В 2019 году режиссер и генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн заявил о старте съемок второго сезона.

Для зрителей подготовили 19 новых серий. Главная героиня, выпускница медицинского вуза Света после несчастного случая не может ходить. Ее увольняют с работы, а затем бросает любимый. Однако Света не отчаивается и находит врача, готового провести операцию, которая поставит ее на ноги. Девушке остается лишь выложить шестизначную сумму в евро. Решение приходит буквально из космоса: стать "экстрасенсом" на дому.

Во втором сезоне главная героиня внезапно влюбится и пустится во все тяжкие, чтобы заполучить свое счастье.

Главную роль исполнила Мария Машкова. В сериале также снялись Анна Котова, Кирилл Каганович, Александр Ратников, Евгения Дмитриева и др.

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Фото, видео: пресс-служба ТНТ