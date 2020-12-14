Киностудия имени Горького снимет документальный фильм о Раисе Горбачевой

Съемки планируется закончить к 90-летию со дня рождения жены последнего генерального секретаря ЦК КПСС.

Киностудия имени Горького собирается снять документальный фильм о жене последнего секретаря ЦК КПСС Раисе Горбачевой. Съемки фильма планируется завершить к 90-летию со дня ее рождения. Премьера состоится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии Горького.

По словам создателей проекта, это будет первый большой документальный фильм, который позволит по-новому взглянуть на образ Раисы Максимовны. Возможно, он заставит задуматься над ролью женщин в общественной жизни. Первая леди СССР предстанет перед зрителями живой, открытой и близкой. В фильме обнародуют ее личные архивы, в том числе расскажут о рукописи "О чем болит сердце", которую писала Горбачева при жизни. Книга и множество заметок так и не были опубликованы.

Киностудия имени Горького готовит заявку в Минкультуры России, чтобы получить материальную поддержку. Продюсеры фильма уже достигли договоренности по взаимодействию с Горбачев-фондом.

Ранее мы писали, что киностудия имени Горького возродит журнал "Хочу все знать".

Фото: ru.wikipedia.org