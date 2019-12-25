В понедельник, 14 декабря, стало известно о том, что киностудия имени Горького готовит новую экранизацию повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". Об этом заявила генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
Слащева отметила, что фильм станет совершенно новой экранизацией.
Мы не будем делать ремейк в современных декорациях
Юлиана Слащева.
Дата выхода и детали фильма пока держатся в секрете.
Ранее мы сообщали о том, что Netflix экранизирует роман "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка.
Фото: кадр из фильма
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