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Киностудия имени Горького готовит новую экранизацию повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось"
Сегодня, 10:24
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IRINA_CHALKINA

Киностудия имени Горького готовит новую экранизацию повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось"

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Экранизация будет ближе к первоисточнику, чем лента режиссера Ильи Фрэза.

В понедельник, 14 декабря, стало известно о том, что киностудия имени Горького готовит новую экранизацию повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". Об этом заявила генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Слащева отметила, что фильм станет совершенно новой экранизацией.

Мы не будем делать ремейк в современных декорациях

Юлиана Слащева.

Дата выхода и детали фильма пока держатся в секрете. 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix экранизирует роман "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка.

Фото: кадр из фильма

Теги: киностудия имени горького, повести галины щербаково, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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