Экранизация будет ближе к первоисточнику, чем лента режиссера Ильи Фрэза.

В понедельник, 14 декабря, стало известно о том, что киностудия имени Горького готовит новую экранизацию повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". Об этом заявила генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Слащева отметила, что фильм станет совершенно новой экранизацией.

Мы не будем делать ремейк в современных декорациях Юлиана Слащева.

Дата выхода и детали фильма пока держатся в секрете.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix экранизирует роман "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка.

Фото: кадр из фильма