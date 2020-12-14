Киностудия имени Горького возродит журнал "Хочу все знать"

Первый цикл выйдет 1 июня на платформе "КиноПоиск HD".

Киностудия имени Горького займется перезапуском научно-популярного журнала "Хочу все знать". Первый цикл выйдет 1 июня на платформе "КиноПоиск HD". Об этом сообщили в пресс-службе студии.

Первый сезон будет состоять из 36 серий по 12 минут. Журнал возродили для нового поколения читателей. Он будет следовать актуальной повестке и современным трендам.

Авторами обновленного киножурнала стали профессиональные журналисты. Выпуски готовятся совместно с научными консультантами и редакторами. Песню для новой заставки написала Монеточка. Основное музыкальное сопровождение принадлежит саунд-продюсеру Вите Исаеву.

Легендарный научно-популярный киножурнал "Хочу все знать" выходил с 1957 года. Маленьким зрителям в доступной форме объясняли законы природы и физики, рассказывали о важных события истории, объясняли устройство техники и др.

Ранее вышел первый трейлер фильма "Бендер" с Сергеем Безруковым.

Фото: заставка киножурнала "Хочу все знать"