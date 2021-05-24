Вышел первый трейлер фильма "Бендер" с Сергеем Безруковым

Премьера состоится в прокате 24 июня.

В сети появился первый трейлер фильма-дилогии "Бендер", получившего подзаголовок "Начало". Главную роль в картине исполнил Сергей Безруков.

Сюжет расскажет историю Остапа Задунайского, известного всему миру как Остап Бендер. Действие развернется в 1919 году. Юный Остап знакомится с аферистом Ибрагимом Бендером (Безруков). И вот они уже вместе разрабатывают план – Ибрагим и Остап собираются выкрасть царскую реликвию, драгоценный жезл за 2 млн рублей.

Премьера первого фильма дилогии состоится в прокате 24 июня. Второй фильм под названием "Бендер: Золото империи" появится на больших экранах 29 июля.

Ранее мы писали, что актер Кевин Спейси снимется в фильме впервые после обвинений в домогательствах.

Видео: YouTube / Central Partnership