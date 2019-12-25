Актер Кевин Спейси снимется в фильме впервые после обвинений в домогательствах

Он появится в картине режиссера Франко Неро "Человек, который нарисовал Бога".

Актер Кевин Спейси впервые после обвинений в домогательствах снимется в фильме. Он появится в картине итальянского режиссера Франко Неро "Человек, который нарисовал Бога". Вместе с ним сыграет жена режиссера Ванесса Редгрейв. Об этом сообщает Daily Mail.

Сюжет фильма расскажет о слепом художнике, который рисует людей по голосу. Эту роль исполнит сам режиссер. Когда художник становится популярным, его ошибочно обвиняют в педофилии. На помощь герою приходит следователь, которого сыграет Спейси.

Съемки фильма начнутся в Италии в ближайшее время. Работа стартует с того места, где она была прервана из-за пандемии.

В 2018 году американский актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в домогательствах. Он заявил, что Спейси пытался заняться с ним сексом. В ответ актер заявил, что не помнит этого, но на всякий случай попросил прощение.

После этого более 30 мужчин заявили, что стали жертвами нежелательных сексуальных действий со стороны Кевина Спейси.

По одному из эпизодов было возбуждено уголовное дело. В 2019 году его закрыли, со Спейси сняли обвинения.

Ранее мы писали, что боевик "Форсаж-9" возглавил российский прокат в минувшие выходные.

Фото: Instagram / kevinspacey