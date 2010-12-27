Киностудия имени Горького хочет создать 3D-мультфильм про Кощея Бессмертного

Сказку снимут по мотивам книги Александра Афанасьева и адаптируют ее к сегодняшнему дню.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени А.М. Горького хочет создать 3D-мультфильм "Кощей. Похититель невест" по мотивам сказок Александра Афанасьева. Авторы проекта будут защищать свое детище в четверг, 19 апреля в Москве. Об этом сообщает Министерство культуры России.

Накануне директор киностудии им. А. М. Горького Сергей Зернов встретился с с главой Минкультуры Владимиром Мединским и поделился с ним всеми подробностями. Оказалось, что это будет полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева, адаптированным к сегодняшнему дню и в современной эстетике.

В анимационном фильме пойдет речь об одном из самых загадочных персонажей русских сказок – Кощее Бессмертном. В этой живой, оригинальной истории зритель сможет по – новому взглянуть на этого извечного антигероя, который предстанет в совершенно ином для себя, лиричном свете. Пресс-служба киностудии

Напомним, что киностудия детских и юношеских фильмов имени А.М. Горького основана в 1915 году. Она является одной из самых старейших и крупнейших студий в России. За 100 с небольшим лет здесь было создано более тысячи фильмов, большинство из них вошло в золотой фонд отечественного и мирового кино. Среди этих картин, вошедших в "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" назвал дату выхода второй серии "Возвращение в Простоквашино".

Фото: официальный сайт Киностудии им. Горького