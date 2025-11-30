"Мой текст, его музло": Мария Захарова и рэпер Птаха выпустили совместную песню

Композиция "Белая стая" на стихи официального представителя МИД РФ посвящена мечте, судьбе и любви.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и рэпер Птаха (Давид Нуриев) выпустили совместную музыкальную композицию "Белая стая". Захарова поделилась клипом в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию комментарием:

Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло.

О сотрудничестве с исполнителем представитель МИД впервые рассказала летом 2025 года. Тогда Захарова отмечала, что совместная работа стала для нее неожиданной из-за различий в творческих стилях, однако процесс создания песни оказался органичным. По словам дипломата, композиция посвящена темам мечты, судьбы и любви.

Мой ангел, будь сильной.

Хранима судьбою

Ты станешь двужильной,

Ведома мечтою.

Так много пришло

Тебе свыше в рожденьи,

Что умерло зло

В бесславном забвенье.

Это не первый опыт Захаровой в качестве автора текстов песен. Ранее на её стихи уже записывали композиции Катя Лель, Максим Фадеев, Любовь Успенская и другие известные артисты. Рэпер Птаха, чьё настоящее имя — Давид Нуриев, является основателем и участником музыкального объединения "Антихайп" и регулярно выпускает новые треки.

