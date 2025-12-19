Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб в матче НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" после обработки раны смог продолжить игру.

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму лица в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго Блэкхокс". В одном из эпизодов он неудачно столкнулся с канадским защитником Луисом Кревьером, который попал Овечкину клюшкой по лицу.

В результате удара у российского нападающего скололся один из передних зубов, началось кровотечение.

Ови и так известен на весь мир своей улыбкой без одного зуба, а в этом столкновении россиянин будто бы слегка повредил еще один зуб. РИА Новости

После столкновения Овечкин упал на лёд и с трудом добрался до скамейки. Однако, после оказания медицинской помощи и остановки кровотечения, он смог вернуться на площадку и продолжить игру. Хоккеист эмоционально высказал арбитру претензии по поводу того, что тот не назначил штраф за опасную игру со стороны Кревьера.

Фото: gettyimages.com