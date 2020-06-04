Отказавшегося надевать маску драчуна с "Нарвской" осудят

Уголовное дело о побоях и хулиганстве уже поступило в суд.

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела о побоях и хулиганстве, возбужденного в отношении Марата Мамедова. 14 мая 35-летний мужчина набросился с кулаками на сотрудника станции метро "Нарвская", когда тот попросил надеть медицинскую маску.

Контролер автоматических пропускных пунктов после грубой реакции пассажира на просьбу попал в травмпункт с ушибами и ссадинами лица, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как рассказали в пресс-службе следкома, по делу собрана достаточная доказательственная база, которую направили в суд для рассмотрения по существу. На данный момент драчун находится под домашним арестом.

Ранее мы рассказывали, что начальницу почтового отделения в Петербурге заподозрили в мошенничестве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти