Ударивший сотрудника метро на "Нарвской" получил домашний арест

Сам обвиняемый против домашнего ареста не возражал.

Стало известно, к какому наказанию суд приговорил мужчину, ударившего контролера на станции метро "Нарвская" за просьбу надеть маску. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, решение было вынесено в Кировском районном суде.

Марат Мамедов, обвиняемый по 213-й статье УК РФ (хулиганство) получил меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 июля, против которого не возражал.

Напомним, в отдел полиции накануне поступило сообщение о том, что контролера петербургского метрополитена на станции "Нарвская" избили за настоятельную просьбу надеть маску. Инцидент произошел в 08:40 14 мая. Неизвестный после замечания ударил контролера автоматических пропускных пунктов метрополитена кулаком в лицо. В травмпункте у мужчины диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица.

Фото: Piter.tv