Контролера на "Нарвской" избили за просьбу надеть маску

По подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий мужчина.

Утром в четверг, 14 мая, в отдел полиции поступило сообщение о том, что контролера петербургского метрополитена на станции "Нарвская" избили за просьбу надеть маску. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел в 08:40. Неизвестный после замечания ударил сотрудника метрополитена кулаком в лицо. В травмпункте у мужчины диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий мужчина 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело (статья 116 УК РФ). Подозреваемый ранее был судим за хранение наркотиков

Шляхто: "В Петербурге ношение масок должно стать нормой жизни".

Видео: МВД