Начальницу почтового отделения в Петербурге заподозрили в мошенничестве

Злоумышленница в течение нескольких лет похищала деньги с зарплатной карты уволенной сотрудницы.

Петербургские следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении 44-летней начальницы одного из городских отделений почтовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, подозреваемая узнала о намерении одной из сотрудниц уволиться, после чего забрала у нее зарплатную банковскую карту и распорядилась не писать положенное при увольнении заявление. Также злоумышленница внесла в график работы ложные сведения о работе своей неуволенной, но уже не работающей сотрудницы. Таким образом, с декабря 2017 года по минувший апрель начальница отделения похитила порядка 680 тысяч рублей, перечисленных на банковскую зарплатную карту.

Расследование дела еще продолжается, решается вопрос об избрании женщине меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

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Фото: Piter.TV