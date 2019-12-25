Двух петербургских гендиректоров осудят за мошенничество с авиационной техникой

На счету одного из них значится еще и пособничество хищению госимущества.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух бывших гендиректоров, обвиняемых в мошенничестве. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, дело Марины Карабановой и Андрея Ересько передали судье, но пока не приняли к производству.

Обвинение полагает, что в 2012 году Ересько, будучи гендиректором ООО "Техкомсервис", вступил в сговор с гендиректором ООО "Петрокон" Карабановой. Мужчина незаконно покупал поношенные авиационные агрегаты, после чего ремонтировал их и продавал за рубеж контрагентам. Так Ересько приобрел два б/у автомата перекоса и хвостовой вал и продал их в Польшу. Вместе с этим подельники изготовили подложные документы о покупке "Техкомсервисом" упомянутой авиатехники у "Петрокона" за 4,6 миллиона рублей, гендиректоры постарались создать видимость реальных расчетов. Кроме того, Ересько составил налоговую декларацию по НДС и смог вернуть 2,8 млн рублей в качестве возмещения НДС за якобы купленные агрегаты. Полученными деньгами подельники распорядились по своему усмотрению.

Также выяснилось, что Ересько стал пособником начальником одного из отделов МВД России Колосковым и участвовал в хищении государственного имущества на сумму 9 миллионов рублей, а позднее еще и нелегально отремонтировал похищенные агрегаты, подделав их паспорта и заводские номера. Обновленные втулки несущего винта гендиректор легализовал по фиктивным сделкам и выручил с махинаций порядка 10 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге раскрыто "концертное" мошенничество на 43 миллиона рублей.

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