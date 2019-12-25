В Петербурге раскрыто "концертное" мошенничество на 43 миллиона рублей

Злоумышленником оказался предприниматель, увлекшийся организацией концертов.

В Петербурге раскрыли крупное мошенничество: злоумышленником оказался индивидуальный предприниматель, обманувшего своего знакомого почти на 43 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, 33-летний бизнесмен предложил 52-летнего гендиректору частной компании инвестировать в развитие бизнеса по организации концертов. Злоумышленник ввел в заблуждение своего знакомого, благодаря чему почти в течение года получал от потерпевшего денежные переводы. В итоге мошенник обогатился почти на 43 миллиона рублей и, конечно, не стал вкладывать в бизнес ни рубля.

Предпринимателя задержали еще 29 апреля, а 26 мая по делу о мошенничестве возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге мошенница обокрала пенсионера в его доме.

Фото: Piter.TV