В Петербурге мошенница обокрала пенсионера в его доме

После ухода гостьи мужчина обнаружил отсутствие 340000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 мая в полицию обратился мужчина 1939 года рождения. Он заявил, что незнакомая женщина подошла к нему на улице и попросила разменять деньги. Она вошла вместе с пенсионером в его квартиру дома №29 по Искровскому проспекту.

После ухода гостьи мужчина обнаружил отсутствие 340000 рублей. Потерпевший запомнил приметы мошенницы.

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступницу.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенник "помог" пенсионеру вылечиться от шума в ушах за 200 тысяч.

Фото: Pixabay