В Петербурге мошенник "помог" пенсионеру вылечиться от шума ушах за 200 тысяч

Мужчина запомнил приметы преступника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 мая в полицию с заявлением обратился мужчина 1934 года рождения.

Он рассказал, что к нему подошел неизвестный у д. №46 по пр. Ветеранов и завязал разговор. Мошенник убедил пенсионера в том, что может помочь ему с помощью специальных лекарств вылечить шум в ушах. Так, он продал потерпевшему БАДы за 193 000 рублей и ушел.

Мужчина запомнил приметы преступника: славянский тип лица, на вид около 30 лет, шрам на левой щеке.

Полиция разыскивает злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенник представился сотрудником полиции и обокрал пенсионерку.

Фото: Pixabay