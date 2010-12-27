Лжеврачи, продававшие БАДы блокадникам, предстанут перед судом

В суде оказались Олег Суслов, Игорь Калачев и еще 18 человек.

В Петербурге предстанут перед судом производители лжебадов для пенсионеров. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на СК.

В суде оказались Олег Суслов, Игорь Калачев и еще 18 человек. Все обвиняются в организации преступного сообщества и в мошенничестве. Следственный комитет установил, что Калачев и Суслов создали организацию, сотрудники которой обзванивали пенсионеров-блокадников и ветеранов войны. Злоумышленники представлялись врачами и убеждали пожилых людей в том, что тем срочно нужно решать проблемы со здоровьем. Мошенники предлагали старикам БАДы - "пустышки". Обманутые пенсионеры отдавали все деньги, которые у них были.

Преступная группировка работала с 2014 по 2016 годы. СК установил 18 эпизодов преступной деятельности, в ходе которых украли около 7 миллионов рублей. Во время обысков у мошенников забрали 2 миллиона рублей.

Подозреваемых оперативники задержали 12 апреля 2016 года - их поместили в СИЗО. Всего возбудили около 17 уголовных дел, которые расследовались больше двух лет.

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