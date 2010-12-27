В Петербурге неизвестные продали пенсионерам БАДов на 300 тыс. рублей

Злоумышленники под видом курьеров вошли в доверие пожилым людям и продали дорогостоящие пилюли.

В Петербурге за последние несколько дней жертвами мошенников стали сразу двое пенсионеров. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области, пожилым людям под видом лекарственных средств продали пустышки на 300 тыс. рублей.

Известно, что в полицию Кировского района обратился 78-летний петербуржец. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник уговорил его купить биологически активные добавки за 50 тыс. рублей. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Второй жертвой злоумышленников стала 77-летня женщина. В отделе полиции по Фрунзенскому району она заявила, что мужчина представился курьером и продел ей таблеток на 247 тыс. рублей. По данному делу также начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция разыскивает мошенников. Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что менеджер страховой компании получила нож в живот за отказ отдать деньги грабителям