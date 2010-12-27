Менеджер страховой компании получила нож в живот за отказ отдать деньги грабителям

Двое петербуржцев вооружившись холодным оружием пошли собирать деньги с магазина и офиса страховой конторы.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга двое вооруженных злоумышленников совершили налет на продуктовый магазин и страховую компанию. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, одну потерпевшую доставили в больницу с ножевым ранением.

Известно, что двое 25-летних парней решили "заработать" легких денег и направились реализовывать затеянное в офис страховой компании на Ленинском проспекте. Однако менеджер решительно ответила им отказом. Злоумышленникам это не понравилось и женщина получила удар ножом в живот. Ее доставили в больницу. Сейчас жизни петербурженки ничего не угрожает.

Следующим пунктом для сбора денег парни выбрали соседский продуктовый магазин на Маршала Захарова. В этот раз сопротивления не последовало. 48-летня кассирша отдала им всю выручку. Далеко "недограбители" уйти не успели. Их задержали на ближайшей автобусной остановке, где они делили между собой украденные деньги.

Грабители предприняли попытку скрыться, но их догнали. В отношении обоих заведено уголовное дело по статье "Разбой". Молодые люди задержаны по статье 91 УПК РФ до выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что активистов продержали всю ночь в полиции за надпись "Мы против Путина".