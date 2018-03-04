Активистов продержали всю ночь в полиции за надпись "Мы против Путина"

Полицейские задержали девять человек за оскорбление президента.

В ночь на 4 марта в отдел полиции доставили девять волонтеров петербургского штаба Ксении Собчак. Как сообщила координатор Наталья Грязневич, активистов отпустили из 78 отдела без протоколов, так как не нашли подходящей квалификации.

Известно, что группа активистов стояла около моста Белинского, когда к ним подошли служители правопорядка. Полицейские обвинили людей в том, что они сделали "надпись, порочащую президента". Семеро были отпущены из полиции сразу, а еще двое покинули отдел только к восьми утра. Протоколы так и не составили. Задержанные подписали обязательство о явке.

Грязневич отмечает, что краску было крайне сложно смыть. Однако пожарная машина прибыла на "место происшествия" через 15 минут и сильной струей уничтожила нехорошую надпись.

Фото, видео: Instagram / nataliagraz