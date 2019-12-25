В Петербурге мошенник представился сотрудником полиции и обокрал пенсионерку

Женщина выбросила из окна пакет, в котором было 75 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 мая в полицию с заявлением обратилась женщина 1936 года рождения.

Она рассказала о том, как незнакомый мужчина позвонил ей и представился сотрудником полиции. Он заявил, что её сын попал в ДТП (сбил человека), и сейчас требуются деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Спустя час мошенник подошел к д. 15 по Гражданскому проспекту, где проживает пенсионерка. Женщина выбросила из окна своей квартиры пакет, в котором было 75 000 рублей. Злоумышленник забрал деньги и скрылся.

Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay