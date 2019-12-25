Лжеэлектрик обокрал 90-летнюю женщину в Петербурге

Мошенник похитил 57 000 рублей из тумбочки в спальне.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 мая в полицию обратилась женщина 1961 года рождения с заявлением.

Она рассказала, как 14 мая неизвестный мужчина позвонил в квартиру д. №24 по ул. Коллонтай, в которой живет её 90-летняя мать, и представился электриком.

Мошенник воспользовался доверием пенсионерки и похитил 57 000 рублей из тумбочки в спальне. После чего сразу же ушел с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге пенсионер заплатил мошеннику 50 тысяч за "тест" на коронавирус.

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