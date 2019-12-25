В Петербурге пенсионер заплатил мошеннику 50 тысяч за "тест" на коронавирус

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 мая в полицию обратился мужчина 1937 года рождения.
По словам потерпевшего, к нему в квартиру д. №40 по ул. Кораблестроителей пришел незнакомый мужчина и представился волонтёром, который проводит проверки на наличие "короновируса". Мошенник взял взял мазки у пенсионера и продал ему 2 упаковки БАДов.
Сумма ущерба составила 49 000 рублей. Полиция разыскивает злоумышленника.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что лжеврач украла 800 тысяч у 94-летнего петербуржца.
Фото: Pixabay
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