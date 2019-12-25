Лжеврач украла 800 тысяч рублей у 94-летнего петербуржца

Дедушке сообщили, что у него нашли серьезное заболевание и ему нужно приобрести лекарства, которые принесут домой.

В субботу, 2 мая, в полицию обратился 94-летний петербуржец и сообщил, что у него украли деньги, сообщил источник в правоохранительных органах.

Дедушка рассказал, что утром в субботу ему позвонили якобы из поликлиники и сообщили, что у него нашли серьезное заболевание, для лечения которого нужно купить лекарства, которые ему принесут домой. Через пару часов к нему пришла женщина и представилась Аленой Сергеевной. Пенсионер отсчитал 324 тысячи рублей для покупки лекарства, когда мошенница предложила сдать дополнительные анализы. Дедушка вышел из комнаты, оставив деньги на столе, а когда вернулся, обнаружил и пропажу средств, и пропажу "врача". Всего ущерб составил 800 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенник выманил у пенсионерки деньги на борьбу с коронавирусом.

Фото: pixabay