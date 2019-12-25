В Петербурге мошенник выманил у пенсионерки деньги на борьбу с коронавирусом

Мошенник забрал 15 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 апреля в полицию обратилась женщина 1932 года рождения с заявлением.

По словам пенсионерки, к ней в квратиру д. 10 по ул. Верности пришел незнакомый мужчина и сообщил, что собирает деньги на борьбу с коронавирусом. Мошенник забрал 15 000 рублей и скрылся с места происшествия.

Камеры видеонаблюдения просмотрены. Полиция разыскивает афериста. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенница представилась пенсионерке её подругой и обокрала.

Фото: Pixabay