В Петербурге мошенник выманил у пенсионерки деньги на борьбу с коронавирусом

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 апреля в полицию обратилась женщина 1932 года рождения с заявлением.
По словам пенсионерки, к ней в квратиру д. 10 по ул. Верности пришел незнакомый мужчина и сообщил, что собирает деньги на борьбу с коронавирусом. Мошенник забрал 15 000 рублей и скрылся с места происшествия.
Камеры видеонаблюдения просмотрены. Полиция разыскивает афериста. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенница представилась пенсионерке её подругой и обокрала.
Фото: Pixabay
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