В Петербурге мошенница представилась пенсионерке её подругой и обокрала

Пенсионерка отдала ей 100 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию обратилась с заявлением женщина. Она сообщила, что её подругу обокрали.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что пенсионерке 1937 года рождения позвонила незнакомая женщина и представилась её подругой. Мошенница сообщила, что у неё тяжелая жизненная ситуация, и она нуждается в деньгах. Потерпевшая согласилась помочь и предложила деньги.

Через час к д. 5 корп. 2 по ул. Будапештской пришёл молодой человек, которому пенсионерка отдала 100 000 рублей.

Полиция разыскивает мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что мошенник заставил пенсионерку выбросить 100 тысяч из окна.

Фото: Pixabay