Турецкие авиалинии планируют совершать полеты в Москву с 16 июля.

Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России на официальном сайте. Специалисты объяснили, что большинство гостиниц и отелей курорта намерены работать в туристическом сезоне в 2020 году. Некоторые номера уже открылись для гостей, другие заработают с июля.

Глава местного министерства туризма и культуры Мехмет Эрсой заявил, что ситуация с возобновлением авиасообщения между странами может решиться в ближайшие дни. На сайте турецких авиакомпаний уже запланированы рейсы с 16 июля в Россию. С этой дату самолеты планируют совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, с 17 июля - по три рейса в неделю в Петербург, а с 20 июля - по три рейса в Краснодар.

На данный момент о планах работать в летний сезон заявили более 170 гостиниц Антальи. Около 30 отелей уже открылись для посетителей.

В Росавиации планируют возобновить международные полёты.