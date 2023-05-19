Отец назвал сына мирным после нападения с ножом на учительницу

Семья школьника прокомментировала ЧП в школе Петербурга.

Отец девятиклассника, напавшего с ножом на учительницу математики в школе Красногвардейского района Санкт-Петербурга, заявил, что не замечал за сыном склонности к агрессии и насилию. Об этом пишет 78.ru.

По словам мужчины, подросток не проявлял интереса к оружию и не демонстрировал опасного поведения. При этом одноклассники подростка сообщали, что после развода родителей он стал более замкнутым. По имеющимся данным, мальчик тяжело переживал семейные обстоятельства, а также испытывал стресс из-за учебной нагрузки, экзаменов и плохих оценок, которые, по словам близких, отражались на эмоциональном состоянии его матери.

Несмотря на это, подросток считался успевающим учеником и ранее занимал призовое место на шахматном турнире. Утром 15 декабря он пришел в школу, чтобы переписать контрольную работу. Во время урока, когда учительница отвернулась, он нанес ей несколько ножевых ранений.

29-летняя педагог смогла выбежать за помощью. Позже школьника обнаружили в классе с травмами, которые он нанес себе. Оба были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Учебный процесс в школе продолжается, с учениками и их родителями работают психологи.

Фото: Piter.TV