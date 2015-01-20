После нападения на учителя школа №191 не закрылась и работает штатно

Учебный процесс в школе №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга продолжается в штатном режиме после утреннего инцидента с нападением на педагога, сообщили районные власти. Об этом передает АиФ-Петербург.

Рано утром 15 декабря в школе №191 произошел инцидент с применением ножа. По предварительным данным, 15-летний ученик напал на учительницу, после чего причинил вред себе. Пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение. По информации врачей, угрозы жизни педагога и школьника в настоящий момент нет.

Следственный отдел по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводится осмотр и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил, что других пострадавших в результате происшествия нет. Для оказания поддержки ученикам и родителям в образовательном учреждении организована работа педагогов-психологов. Администрация школы взаимодействует с профильными службами и правоохранительными органами.

Ранее мы сообщили о том, что нападение на учительницу с ножом в петербургской школе обернулось уголовным делом.

Фото: Telegram / Ржевка - Красногвардейский район СПб