Осужденный в США российский программист Лисов вылетел в Москву

Станислав Лисов сел на рейс из Нью-Йорка до Москвы.

Осужденный в США российский программист вылетел в Москву. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-секретаря российского консульства в Нью-Йорке Алексея Топольского. По данным дипломатов, Станислав Лисов в сопровождении американских силовиков привезен в аэропорт JFK. Там мужчина прошел регистрацию на международный рейс, после чего направился в зону посадки. Алексей Топольский добавил, что все время нахождения в аэропорту Лисов был "рад и доволен".

Напомним, что гражданин РФ задержан в Барселоне в 2017 году. Местные власти передали Лисова США. Позже фигурант расследования признал вину в сговоре с целью совершения хакерского нападения. В ноябре 2019 года В суде Южного округа штата Нью-Йорк россиянина приговорили к четырем годам тюремного срока за финансовые киберпреступления.

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество.