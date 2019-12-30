В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Они подделывали кредитные карты.

В США двух россиян осудили за мошенничество с кредитными картами. Игоря и Дениса Грушко приговорили к 12 годам тюремного срока за киберпреступления. Братья проживали на территории Форт-Лодердейла. Об этом сообщили "РИА Новости".

Россиян признали виновными в краже личной информации с отягчающими обстоятельствами. Они занимались созданием фальшивых кредиток и документов, удостоверяющих личность. Во время обысков полиция нашла оборудование для считывания данных с кредитных карт. Там также находились аппараты для создания карт-дубликатов, листы голограмм и сотни ненастоящих документов.

Суд доказал, что браться вступили в преступный сговор с гражданином Украины Вадимом Вознюком. Вместе они похитили сведения о сотнях жителях штата Флорида. На незаконные доходы они скупали электронику. Вознюк получил 1 год и 3 месяца заключения.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о "минировании".

Фото: Piter.tv

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