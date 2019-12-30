Он находится в Нидерландах.

ЦОС ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о "минировании". Он располагается на территории Нидерландов. С него поступали сообщения о взрывных устройствах, которые якобы находились в школах, больницах и судах.

С зарубежного сервиса Startmail.com на электронные адреса правоохранительных органов поступали заявления. В общей сложности хакеры направили более тысячи анонимных сообщений в 16 регионов РФ. В тексте указывалось более 16 тысяч заминированных" объектов социальной инфраструктуры. В ФСБ заметили, что каждая из угроз носила ложный характер.

На данный момент на основании представления Генеральной прокуратуры Роскомнадзор заблокировал доступ к вышеуказанному информационному ресурсу. по данным "РИА Новостей", к 10 утра 23 января сервис был доступен без VPN.

Ранее Piter.tv писал о том, что анонимные "минеры" взялись за ТЦ, "Пулково" и больницы.