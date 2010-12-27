В Америке приговорили россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

Свою вину подсудимый признал.

Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщили РИА "Новости".

Россиянин выйдет на свободу уже через несколько месяцев, поскольку суд учёл уже отбытый срок. Прокурор требовал для россиянина меру пресечения в размере пяти лет.

Напомним, россиянина задержали в Барселоне в 2017 году. Позже его отправили в США, где обвинили в похищении крупной суммы денег. Следствие установило, что с помощью вируса он вывел 855 тысяч долларов со счетов в американских банков. Свою вину подсудимый признал.

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