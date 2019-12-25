Оставшиеся после обрушения балконы на Кирочной улице срезали

С конца мая аварийные конструкции держались подпорками.

В четверг, 16 июля, в доме №20 по Кирочной улице, где в конце мая обрушились балконы, срезали оставшиеся. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Экспертная комиссия признала балконные конструкции аварийными и решила демонтировать их щадящим способом. Сначала под шаткие балконы поставили стоечные крепления, затем рабочие убрали балконные бетонные плиты и после всего спилили железные ограждения. Отмечается, что восстановить конструкции было бы невозможно из-за уже имевшихся повреждений, однако "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" обследует дом и попробует разработать проект по реконструкции балконов. Возможно, балконы снова появятся на фасаде во время капремонта, запланированного на 2021 год.

Также мы сообщали, что ограду Александровского парка начали приводить в порядок.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района