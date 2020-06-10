Piter.TV показал, как выглядит после демонтажа балконов дом на Кирочной

Оставшиеся балконы тоже собираются разобрать.

В конце мая на Кирочной, 20 произошло обрушение балконов с шестого по третий этаж. После этого балконы пришлось демонтировать. Piter.TV показал, как сейчас выглядит дом.

От обрушившихся балконов остался лишь след на фасаде. Их демонтажом специалисты занялись в день происшествия. Затем стало известно, что остальные балконы тоже придется снять, но щадящим способом: они могут представлять угрозу. Сейчас они находятся в лесах. Все это время место было огорожено, ходить под балконами нельзя.

ЖКС №1 Центрального района привлекут к ответственности.

Видео: Piter.TV