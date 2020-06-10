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Piter.TV показал, как выглядит после демонтажа балконов дом на Кирочной

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Оставшиеся балконы тоже собираются разобрать.

В конце мая на Кирочной, 20 произошло обрушение балконов с шестого по третий этаж. После этого балконы пришлось демонтировать. Piter.TV показал, как сейчас выглядит дом. 
От обрушившихся балконов остался лишь след на фасаде. Их демонтажом специалисты занялись в день происшествия. Затем стало известно, что остальные балконы тоже придется снять, но щадящим способом: они могут представлять угрозу. Сейчас они находятся в лесах. Все это время место было огорожено, ходить под балконами нельзя. 

ЖКС №1 Центрального района привлекут к ответственности. 

Видео: Piter.TV 

Теги: балконы, балконы на кирочной, демонтаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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