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После обрушения балконов на Кирочной ЖКС привлекут к ответственности
Сегодня, 11:28
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nadezhda_sib

После обрушения балконов на Кирочной ЖКС привлекут к ответственности

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Сейчас территория около фасада ограждена.

Государственная жилищная инспекция возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО "Жилкомсервис №1 ЦР" после обрушения балконов на Кирочной улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Дело было возбуждено по статье 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии". Жилкомсервису выдали предписание со сроком исполнения до 15 июня 2020 года. 

ЖКС должны установить и вести постоянный контроль за техническим состоянием безопасного прохода для граждан. В случае опасности ― незамедлительно выполнить охранно-поддерживающие мероприятия выступающих конструкций. 

В государственной жилищной инспекции отметили, что управляющая организация должна реагировать на жалобы жителей дома о состоянии балконов, а также проводить сезонные и внеочередные осмотры многоквартирных домов. 

Всего за неделю в конце мая Инспекция осмотрела более 2000 балконов, большинство из них находятся в историческом центре. 

Напомним, инцидент на Кирочной, 20 произошел 27 мая. С шестого по третий этаж обрушились балконы, специалисты начали их демонтаж. Оставшиеся балконы снимут щадящим способом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: балконы, жкс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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