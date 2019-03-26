Ограду Александровского парка начали приводить в порядок

Специалисты начали реконструировать ограду Александровского парка у станции метро "Горьковская", передал корреспондент Piter.TV. Ранее мы обращали внимание на запущенное состояние ограды.
Ранее горожане заметили, что на исторической ограде исчезли декоративные элементы ― топоры. Кроме того, в некоторых местах слезла краска.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что маскароны дома-памятника на Загородном собираются отреставрировать в течение 10 лет. Декоративные элементы не удалось привести в порядок во время прошлой реставрации здания.
Фото: Piter.TV
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