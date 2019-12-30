С исторической ограды Александровского парка исчезли боевые топоры

Историческая решетка в самом центре города находится в ужасающем состоянии и частично превратилась в мусорную урну.

Петербуржцы заметили недостающие топоры на исторической ограде у Александровского парка. Без декоративных элементов часть ограды превратилась в мусорные урны. Решетка возле Кронверкской набережной могла пострадать от рук вандалов. Первыми на недостающие элементы обратили внимание в издании "Канонер".

На самом деле состояние решетки довольно плачевное. Ее, видимо, довольно давно не ремонтировали, поэтому вполне вероятно, что эти топорики исчезли по причине ветхости, я думаю, что и вандалы приняли здесь свое участие. Дмитрий Ратников, редактор интернет-издания "Канонер"

Ограда, как и весь парк, является объектом культурного наследия регионального значения. В 2017 году был проведен конкурс на концепцию благоустройства парка, однако проект не реализовали. Piter.TV обратился за комментарием в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото и видео: Piter.TV