"Китайский театр" в Царском Селе возродится после пожара войны

Восстановление уникального здания расширит возможности показа уникальных коллекций музея-заповедника.

Музей-заповедник "Царское Село" и "Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется восстановление исторического "Китайского театра" в Александровском парке. Церемония подписания документа состоялась на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Соглашение подписали директор музея-заповедника Ольга Таратынова и генеральный директор фонда Елена Давыдова при участии министра культуры РФ Ольги Любимовой. Проект предусматривает воссоздание уникального архитектурного памятника, построенного по проекту Антонио Ринальди в 1777-1779 годах и уничтоженного во время Великой Отечественной войны.

В восстановленном здании планируется создать музейную экспозицию, которая представит публике ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов "Царского Села". Это продолжение многолетнего сотрудничества музея и "Газпрома" — благодаря поддержке компании уже восстановлен исторический облик 10 залов Екатерининского дворца.

Параллельно президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и глава "Газпрома" договорились о создании нового культурно-туристского маршрута "Императорское кольцо", который позволит петербуржцам и гостям города по-новому открыть для себя Северную столицу.

Фото: музей-заповедник "Царское Село"