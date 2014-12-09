В Царском Селе открылась экспозиция "Царские лошади. Жизнь после службы"

В Александровском парке открылась новая постоянная экспозиция под названием "Царские лошади. Жизнь после службы". Как сообщили 28 апреля в музее-заповеднике "Царское Село", исторический комплекс, включающий павильон Пенсионерной конюшни XIX века и крупнейшее в мире захоронение императорских лошадей, был полностью отреставрирован и теперь доступен для посещения впервые после Великой Отечественной войны.

В павильоне представлено более 120 подлинных предметов из коллекции ГМЗ, среди которых живопись, конная упряжь, скульптуры лошадей, призовые кубки, книги и фрагменты оригинальных могильных плит.

На церемонии открытия известный французский писатель, издатель и путешественник Жан-Луи Гуро отметил историческую и архитектурную ценность Пенсионерной конюшни и кладбища лошадей. Он подчеркнул, что это место является символом перехода к новой эпохе, когда в 1826 году император Николай I издал указ о создании Пенсионерной конюшни и кладбища для лошадей. Это решение было необычным для своего времени, так как общества охраны животных появились лишь полвека спустя. Гуро отметил, что Николай I стал предвестником новой эпохи, в которой акцент стал делаться на бережное отношение к животным.

Экспозиция открыта для посещения ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 18:00.

