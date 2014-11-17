Проект "Ассоциации" пройдет в ГМЗ "Царское Село" в конце июня

В музее-заповеднике "Царское Село" готовится одно из главных культурных мероприятий сезона — выставка моды "Ассоциации", которая состоится 27 июня. В этом году организаторы решили расширить рамки традиционного подхода, пригласив известных дизайнеров из различных городов России. Постановщиком уникального арт-проекта выступил известный театральный режиссёр Алексей Франдетти.

Главной темой предстоящего события выбрано понятие "Красота объединяет". Участники представляют ведущие фигуры модной индустрии из Москвы, Казани, Мурманска и Нижнего Новгорода. Специально для выставки дизайнеры подготовили эксклюзивные коллекции, которые будут представлены зрителям в живописных местах Екатерининского парка.

Проект существует уже более десятилетия, традиционно собирая талантливых мастеров из Санкт-Петербурга. Среди знаменитых гостей прошлых лет можно назвать таких выдающихся деятелей моды, как Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Янис Чамалиди, Леонид Алексеев и Елена Бадмаева. В прошлом году концепция претерпела значительные изменения, позволив участникам из других регионов проявить себя на этой престижной платформе.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"