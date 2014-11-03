Татьяна Голикова раскрыла подробности о программе Петербургского форума объединенных культур

В рамках форума традиционно будут открыты двери многих культурных заведений Петербурга, демонстрируя лучшие достижения.

Международные выставки, музыкальные выступления и театральные постановки станут частью культурной программы XI Санкт-Петербургского форума объединённых культур. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, особое внимание привлечёт китайский театр боевых искусств под руководством Джеки Чана, который покажет спектакль "Одиннадцать воинов" на Новой сцене Мариинского театра.

В рамках форума традиционно будут открыты двери многих культурных заведений Петербурга, демонстрируя лучшие достижения. Так, в Михайловском театре состоится грандиозный концерт с участием исполнителей из разных стран мира, а в стенах главного здания Эрмитажа откроется экспозиция, посвящённая искусству Бахрейна, рассказала Голикова в беседе с ТАСС.

Она добавила, что зрители смогут увидеть представление от артистического коллектива из Эфиопии, которое приурочено к празднованию Нового года по эфиопскому календарю. В свою очередь, Александринский театр примет уникальную постановку африканских мастеров сцены. Кроме того, пройдёт Международное цирковое шоу "Без границ", зарекомендовавшее себя ещё в прошлом году.

Отдельно отмечается выставка знаменитого французского хореографа и балетмейстера Пьера Лакотта, премьера которой станет одним из ключевых событий фестиваля. Обширная программа мероприятия включает большое количество мероприятий и встреч, среди которых значимы презентации новаторской секции "Художественное образование".

Форум объединённых культур проходит ежегодно в сентябре и привлекает представителей мирового культурного сообщества. Его цель — развитие сотрудничества в сфере искусства и культуры, создание новых перспективных инициатив и обмен опытом. В течение четырёх дней участники обсудят важные вопросы современного искусства, науки и предпринимательства.

Фото: Правительство РФ