Петербург подал заявку на казначейский инфраструктурный кредит на сумму более 13 млрд рублей

Полученные средства предполагаются для финансирования инвестиционных инициатив Петербурга, направленных на развитие туристической сферы и инфраструктуру особой экономической зоны.

Северная столица подала заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита объемом 13,1 млрд рублей, информирует пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день российское правительство провело предварительное рассмотрение заявок на предоставление казначейских кредитов по 15 проектам, представленным из 13 регионов, включая заявку от Петербурга. Представляя федеральные власти, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин выделил критерии отбора претендентов: значительный объем привлеченных частных инвестиций, высокая потенциальная доходность проектов и ответственное исполнение обязательств по прежним кредитам субъектами федерации.

