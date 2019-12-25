Москва и Петербург возглавили региональный рейтинг по ситуации на рынке труда

Исследователи учитывали широкий спектр критериев, таких как заработная плата, уровень занятости, рабочие условия и объём рынка труда.

Рейтинг регионов России с наилучшей обстановкой на рынке труда возглавили Москва и Санкт-Петербург. По результатам анализа, проведенного "РИА Новости" на основе статистики Росстата за предыдущий год, столица заняла первое место с оценкой 98,04 балла, а культурная столица оказалась второй с показателем 97,95 балла.

Исследователи учитывали широкий спектр критериев, таких как заработная плата, уровень занятости, рабочие условия и объём рынка труда. Топ-5 регионалов выглядит следующим образом:

— Московская область – 97,51 балл;

— Республика Татарстан – 89,00 балла;

— Свердловская область – 86,56 балла.

Низкие позиции в рейтинге занимают республики Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия, набравшие менее 40 баллов. Специалисты подчёркивают, что доминирование Москвы и Санкт-Петербурга обусловлено сильной экономикой городов, обширными возможностями трудоустройства и высоким качеством жизни.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто обошли по популярности Lada в Петербурге.

Фото: Piter.TV