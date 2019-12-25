  1. Главная
Москва и Петербург возглавили региональный рейтинг по ситуации на рынке труда
Сегодня, 12:37
Исследователи учитывали широкий спектр критериев, таких как заработная плата, уровень занятости, рабочие условия и объём рынка труда. 

Рейтинг регионов России с наилучшей обстановкой на рынке труда возглавили Москва и Санкт-Петербург. По результатам анализа, проведенного "РИА Новости" на основе статистики Росстата за предыдущий год, столица заняла первое место с оценкой 98,04 балла, а культурная столица оказалась второй с показателем 97,95 балла. 

Топ-5 регионалов выглядит следующим образом: 

— Московская область – 97,51 балл; 

— Республика Татарстан – 89,00 балла; 

— Свердловская область – 86,56 балла. 

Низкие позиции в рейтинге занимают республики Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия, набравшие менее 40 баллов.  Специалисты подчёркивают, что доминирование Москвы и Санкт-Петербурга обусловлено сильной экономикой городов, обширными возможностями трудоустройства и высоким качеством жизни. 

Ранее мы сообщили о том, что  китайские авто обошли по популярности Lada в Петербурге.

Фото: Piter.TV 

