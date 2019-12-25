Маскароны дома-памятника на Загородном собираются отреставрировать в течение 10 лет

Крышу отреставрируют, но когда ― все еще под вопросом.

Маскароны дома-памятника на Загородном проспекте, 13 пришли в негодное состояние. Читатели поделились с нами снимком декоративных элементов. Они разломались, заржавели, также в них появились отверстия от стрельбы. Жители негодуют: реставрация дома прошла, а башни так и не починили. Piter.TV узнал, планируют ли власти города обратить свое внимание на уникальных дев, украшающих жилой дом.

Петербуржцы считают, что в плохом состоянии элементов на крыше виноваты руферы и коммунальные службы, которые не привели их в порядок. Как нам удалось узнать в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников и культуры Петербурга, дом вошел в программу реставрации ведомства как раз из-за этих башенок. В 2013-м году во время реставрации специалисты успели сделать фасады, но до крыши дело не дошло: в 2014-м году из-за изменения федерального закона КГИОП утратил право финансировать реставрацию жилых домов, пояснили в ведомстве.

О декоративных элементах не забыли, но сроки реставрации пока не определены. Известно, что программа рассчитана на 10 лет.

Фасады у дома вполне приличные ― есть гораздо более неудовлетворительные. Воздействуем на управляющую компанию, чтобы они лучше следили за тем, чтобы маскароны дожили до реставрации. Это ее обязанность. отметила пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.

Дом находится под ответственностью ЖКС №2 Центрального района.

Доходный дом Коммерческого училища на углу Загородного проспекта и улицы Ломоносова был построен в начале XX века. Объект известен тем, что в нем жил в 1908-1915 гг. жил актер Александринского театра Александр Варламов. С 1997-го года объект культурного наследия находится на государственной охране.

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