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Оставленных отцом в аэропорту "Шереметьево" детей передали их матери

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Ребята уже вернулись в образовательные учреждения.

Оставленных отцом в аэропорту "Шереметьево" детей передали их матери. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на чиновников из министерства образования и науки по региону.

Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней

прокомментировали в ведомстве 

Они уже начали посещать образовательные учреждения: первый - детский сад, второй - школу. По необходимости с ребятами будут работать штатные психологи. В Министерстве соцзащиты по Хабаровскому краю рассматривают возможность летнего оздоровления детей.

Напомним, что накануне СК задержал отца детей, который намеренно оставил их в московском аэропорту. После этого провинившийся гражданин самостоятельно явился в полицию. В его отношении возбуждены уголовные дела.

Теги: аэропорт, шереметьево
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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