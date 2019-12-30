Опубликовано видео допроса отца детей, которых он оставил в Шереметьево

Мужчина сегодня сам пришел с повинной в полицию Батайска Ростовской области.

Следственные органы опубликовали оперативное видео допроса отца мальчиков, которых мужчина оставил в Шереметьево.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал, что оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к следователям. Сейчас Виктор Гаврилов находится в городе Батайске Ростовской области. Он дает показания сотрудникам правоохранительных органов. 41-летнего мужчину искали в течение двух дней. Следователям удалось выйти на родную мать детей. Она рассказала, что сейчас замужем за другим человеком, а бывший супруг ее избивал. Долгое время Гаврилов не мог найти себе работу. В столицу он приехал, чтобы попытаться трудоустроиться.

Сейчас следственные органы опубликовали оперативное видео с допроса мужчины. Звука в видео нет, только видно, что Гаврилов сидит в кабинете и спокойно отвечает на вопросы. Следователи хотят выяснить мотив, по которым мужчина оставил детей в опасности в беспомощном состоянии.

Сегодня ранее: На Камчатке отец сломал челюсть 8-летнему сыну и отправил в школу.

Видео: СУ СК РФ