На Камчатке отец сломал 8-летнему сыну челюсть и отправил в школу

Мальчик пришел на занятия в школу со следами побоев на лице.

На Камчатке отец сломал челюсть 8-летнему сыну.

ЧП произошло в поселке Оссора Камчатского края, сообщает РИА Новости, еще в конце декабря. 8-летний мальчик пришел в школу со следами побоев на лице. Педагоги вызвали скорую и полицию. В больнице у школьника диагностировали перелом нижней челюсти со смещением.

Предварительно установлено, что мальчик утром начал пререкаться с матерью, и тогда отец поднял сына и бросил на пол с высоты своего роста. Несмотря на то, что у сына шла кровь, его отправили в школу. Сообщается, что это не единичный случай побоев отцом ребенка в этой семье. На мужчину заведено уголовное дело.

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